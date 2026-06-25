San Martín: dos adolescentes armados intentaron robarle a un hombre de 60 años

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves en el barrio Tropero Sosa. La víctima logró resistirse al robo y la rápida intervención policial permitió aprehender a los dos sospechosos y secuestrar un arma de fabricación casera.

Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos este jueves en San Martín, luego de ser acusados de intentar asaltar a un vecino utilizando un arma de fabricación casera.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 9:05 en el barrio Tropero Sosa, cuando un hombre de 60 años sacaba su automóvil del garaje de su vivienda.

En ese momento, los dos jóvenes lo abordaron y, bajo amenazas con un arma de fuego tipo revólver, intentaron sustraerle sus pertenencias. Sin embargo, la víctima opuso resistencia y los sospechosos escaparon sin concretar el robo.

Con las características aportadas por el denunciante, efectivos de la Comisaría 12° realizaron un patrullaje por la zona y localizaron a dos jóvenes que coincidían con la descripción. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron huir y arrojaron un objeto en un descampado.

Tras una breve persecución, los adolescentes fueron aprehendidos y los uniformados secuestraron un arma de fabricación casera tipo tumbera, que quedó a disposición de la Justicia junto con las actuaciones correspondientes. Interviene la oficina fiscal de San Martín.

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