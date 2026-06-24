Gran operativo policial en San Martín: 36 aprehendidos

El despliegue contó con la participación de distintas unidades policiales, controles vehiculares, patrullajes y vigilancia aérea con drones. Como resultado, fueron aprehendidas 36 personas, se retuvieron tres motocicletas y se recuperaron cuatro equinos en distintos puntos del departamento.

La Policía de Mendoza desarrolló un despliegue preventivo en el interior del barrio Venier, en San Martín, en el marco de las acciones de prevención que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia. Los procedimientos combinaron controles vehiculares, identificación de personas, patrullajes preventivos, verificación de antecedentes mediante dispositivos biométricos y vigilancia aérea con drones, en un esquema coordinado entre diferentes dependencias policiales.

El operativo estuvo a cargo de la Jefatura Departamental San Martín y contó con la participación de efectivos de la Comisaría 28, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), Infantería, Policía Montada, Policía Vial, Policía Rural y la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

El despliegue se extendió durante varias horas por distintas calles del barrio y permitió identificar a 146 personas y controlar 22 automóviles y 18 motocicletas. Como resultado de los controles, tres motos fueron retenidas: dos por infracciones viales y una por estar vinculada a una causa por hurto agravado.

Además, fueron aprehendidas 36 personas. Tres quedaron a disposición de la Justicia por distintos hechos delictivos, cuatro registraban medidas pendientes y el resto fue trasladado para averiguación de antecedentes.

Patrullajes preventivos permitieron recuperar cuatro equinos

En paralelo, personal de la Comisaría 39, junto con efectivos de Policía Rural y el apoyo de la VANT, recuperó cuatro equinos durante recorridos preventivos realizados en distintos sectores del departamento.

La intervención comenzó durante la madrugada del miércoles, luego de que el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertara sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa que se desplazaba montada a caballo y llevaba otros animales a tiro en inmediaciones de carril San Pedro y calle Mendoza.

A partir de esa información, los efectivos realizaron recorridos por la zona y localizaron tres equinos ocultos entre malezas. Posteriormente, durante un rastrillaje realizado en un descampado ubicado entre los barrios Ramonof y Aguaribay, en Palmira, hallaron un cuarto animal atado a un árbol.

Las actuaciones continuaban con tareas de rastreo e investigación para identificar a los propietarios de los animales y determinar las circunstancias en las que fueron hallados.

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