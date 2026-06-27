San Martín: un conductor resultó herido tras volcar con su camioneta en el Carril Norte

El accidente ocurrió durante la mañana de este sábado en la intersección de Carril Norte y Fernández Viga. La víctima fue trasladada al Hospital Perrupato y las causas del vuelco son materia de investigación.

Un hombre resultó lesionado durante la mañana de este sábado luego de protagonizar un vuelco con una camioneta Renault Duster en )@ zona de Buen Orden, San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro ocurrió alrededor de las 7:10 en la intersección de Carril Norte y Fernández Viga (Vior).

De acuerdo con la información oficial, el conductor circulaba por Carril Norte de este a oeste cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del vehículo y terminó volcando sobre la calzada.

Como consecuencia del accidente, la víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Perrupato para recibir atención médica.

En el operativo trabajó personal de la Comisaría 12°, Policía Vial y Policía Científica, mientras que las actuaciones quedaron orientadas a establecer la mecánica del siniestro.

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