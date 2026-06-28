Fatal vuelco en la Ruta 7: un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas

El accidente ocurrió durante la tarde de este domingo a la altura del kilómetro 948. Según las primeras pericias, el conductor habría perdido el control del vehículo por el encandilamiento provocado por el sol.

Un hombre de 80 años falleció y otras tres personas resultaron heridas tras un vuelco ocurrido durante la tarde de este domingo sobre la Ruta Nacional 7, en el departamento de Santa Rosa.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro se registró alrededor de las 17:20, a la altura del kilómetro 948, cuando un Volkswagen Up que circulaba por la zona terminó volcando sobre la banquina sur.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor, de 37 años, habría perdido el dominio del automóvil debido al encandilamiento provocado por el sol, lo que derivó en el vuelco.

Como consecuencia del impacto, los cinco ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital de la zona. Sin embargo, uno de ellos, un hombre de 80 años, falleció tras ingresar al centro asistencial. El conductor como otros dos acompañantes, de 70 y 79 años, sufrieron politraumatismos leves, mientras que una cuarta persona, de 67 años, resultó ilesa.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría 21ª, Policía Vial y Policía Científica. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal Santa Rosa–La Paz, que continúa con la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

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