San Martín: le robaron la moto a un repartidor mientras entregaba un pedido

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre calle Mármol. La víctima dejó estacionada su moto frente al domicilio donde debía realizar una entrega y, al regresar, descubrió que había sido robada.

Un repartidor de 31 años fue víctima del robo de su moto durante la madrugada de este domingo en el departamento de San Martín, mientras realizaba una entrega.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada sobre la calle Mármol.

De acuerdo con la denuncia, el trabajador dejó estacionada su Yamaha FZ 150 de color rojo frente al domicilio donde debía entregar un pedido. Sin embargo, al regresar apenas unos minutos después, constató que autores desconocidos habían sustraído el rodado.

Tras la denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar dar con la motocicleta y con los responsables del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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