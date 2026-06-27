La Colonia: la policía allanó una vivienda y encontró cocaína, dinero y una balanza

El procedimiento fue realizado el viernes por la Policía Contra el Narcotráfico. Un hombre de 37 años quedó detenido y se incautaron droga, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Un operativo de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas en el departamento de Junín, donde un hombre de 37 años fue detenido y se secuestró cocaína, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el allanamiento se llevó a cabo durante la tarde del viernes en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires, en el distrito de La Colonia, por orden de la Justicia Federal de Mendoza.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron dos trozos de cocaína con un peso total de 146,4 gramos, además de tres envoltorios y un “raviol” que contenían otros 2,7 gramos de la misma sustancia.

Asimismo, los efectivos secuestraron 221.500 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares, una balanza digital y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga, que fueron incorporados a la causa.

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