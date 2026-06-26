Junín: la Carrera de la Independencia MTB será el 12 de julio

La Municipalidad de Junín confirmó que la Carrera de la Independencia MTB finalmente se disputará el próximo 12 de julio en el Parque Recreativo Dueño del Sol. La competencia contará con recorridos de 30 y 60 kilómetros, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 8 de julio.

La Municipalidad de Junín anunció que la Carrera de la Independencia MTB se realizará el próximo 12 de julio, con punto de partida en el Parque Recreativo Dueño del Sol, donde se espera la participación de ciclistas de distintos puntos de la provincia.

La competencia ofrecerá dos modalidades: un recorrido Promocional de 30 kilómetros y otro Competitivo de 60 kilómetros, pensado para quienes buscan un mayor desafío.

Las acreditaciones se llevarán a cabo el mismo domingo 12 de julio, entre las 8.30 y las 10.30, en el Parque Dueño del Sol, mientras que la largada está prevista para las 11.00.

Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera online hasta el 8 de julio a través del sitio eventos.juninmendoza.gov.ar. Además, desde la organización informaron que los interesados también pueden realizar consultas al 2634-34-6959.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Junín, combinará deporte, naturaleza y celebración en el marco de las actividades por el Día de la Independencia, convocando tanto a ciclistas experimentados como a quienes buscan disfrutar de una jornada al aire libre.

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