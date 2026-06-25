San Martín: robaron un tractor y lo encontraron tras un rastrillaje

El hecho ocurrió en Tres Porteñas durante la madrugada de este jueves. Tras la denuncia del propietario, efectivos de la Policía Rural siguieron las huellas del vehículo y lograron encontrarlo abandonado entre malezas.

La Policía recuperó durante la madrugada de este jueves un tractor robado de una finca ubicada en el distrito de Tres Porteñas, departamento de San Martín, luego de un operativo encabezado por efectivos de la Policía Rural.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el propietario de la finca, un hombre de 54 años, denunció el robo tras regresar de realizar trámites fuera de la zona y advertir que personas desconocidas habían ingresado a su propiedad.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes violentaron una puerta de la vivienda y luego accedieron a un galpón, desde donde sustrajeron un tractor New Holland de color azul.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal de Policía Rural inició un seguimiento de las huellas dejadas por el rodado. Como resultado del rastrillaje, cerca de las 5 de la mañana los efectivos lograron localizar el tractor abandonado a la vera del río Mendoza, oculto entre malezas.

Por disposición de la Oficina Fiscal, trabajó en el lugar personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

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