San Martín: una mujer denunció que fue perseguida por un exhibicionista durante varias cuadras

La víctima aseguró que el hombre la siguió varias cuadras mientras realizaba exhibiciones obscenas. Un vecino intervino para asistirla y la Justicia busca identificar al sospechoso, señalado además por protagonizar episodios similares en la zona.

Una mujer denunció haber sido víctima de acoso por parte de un exhibicionista durante la tarde de este martes en San Martín. El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en las inmediaciones de las calles 9 de Julio y Lima, cuando la víctima regresaba de su jornada laboral.

Según fuentes oficiales, mientras caminaba por la zona advirtió que un hombre la seguía a corta distancia. De acuerdo con su testimonio, el sujeto se acercó y le dirigió algunas frases antes de comenzar a realizar exhibiciones obscenas mientras continuaba siguiéndola.

La situación fue advertida por un vecino que se encontraba en las inmediaciones, quien intervino para asistir a la mujer y brindarle resguardo. Según indicó la denunciante, aun cuando ya se encontraba a salvo, el hombre permaneció algunos instantes frente al lugar realizando los mismos actos antes de retirarse.

Tras conocerse el episodio, vecinos del sector señalaron que el sospechoso habría protagonizado situaciones similares con anterioridad en distintos puntos de la zona, entre ellos una parada de colectivos de calle Salta y los alrededores de un establecimiento educativo terciario.

La Justicia inició una investigación para identificar al presunto agresor y determinar su paradero. Hasta el momento, el hombre no ha sido localizado.

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