Aprehendieron a un hombre tras un intento de robo en una parada de colectivos en San Martín

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles sobre el Carril Montecaseros. La víctima denunció que fue abordada por dos sujetos, aunque uno de ellos fue detenido minutos después por la Policía.

Un joven de 18 años fue detenido durante la mañana de este miércoles en el departamento de San Martín, luego de ser señalado como uno de los autores de un robo ocurrido en una parada de colectivos.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho se registró alrededor de las 6:00 sobre Carril Montecaseros, frente al barrio Valentini.

De acuerdo con la denuncia, un hombre de 27 años esperaba el colectivo cuando fue abordado por dos sujetos. Tras un forcejeo, los sospechosos lograron sustraerle un teléfono celular y unos auriculares.

Con las características aportadas por la víctima, efectivos de la Comisaría 12° realizaron un patrullaje por las inmediaciones y lograron localizar a uno de los presuntos autores a pocos metros del lugar del hecho. El joven fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

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