San Martín: tres jóvenes fueron detenidos con un arma de fuego

La Policía secuestró una pistola calibre 6.35 con cargador y municiones, y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Tres jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos durante un procedimiento policial realizado en la noche del jueves en San Martín, donde se secuestró un arma de fuego con municiones.

Según informaron fuentes policiales, el operativo tuvo lugar alrededor de las 23.50 en Callejón Menacho, cuando efectivos que realizaban tareas preventivas observaron a tres jóvenes en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, uno de ellos habría arrojado un objeto.

Tras inspeccionar la zona, los uniformados hallaron una pistola calibre 6.35 con cargador y municiones. Además, durante la requisa personal, secuestraron una cadena con candado que se encontraba entre las pertenencias de uno de los aprehendidos.

Los tres jóvenes fueron trasladados a la Comisaría 12ª y quedaron a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del hecho.

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