Detuvieron a un hombre tras un asalto en una parada de colectivos en San Martín

El hecho ocurrió durante los primeros minutos de este jueves sobre calle Belgrano. La víctima fue amenazada con un elemento punzante y la Policía logró detener al sospechoso a pocos metros del lugar.

Un hombre de 35 años fue detenido alrededor de las 0.10 de este jueves en el departamento de San Martín, acusado de haber asaltado a otro hombre mientras esperaba el colectivo.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió sobre calle Belgrano, donde la víctima, de 33 años, se encontraba en una parada de colectivos.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso lo amenazó con un elemento punzante y le sustrajo una gorra y 10.000 pesos en efectivo, para luego darse a la fuga.

Con las características aportadas por la víctima, efectivos de la Comisaría 12° realizaron un patrullaje por la zona y lograron localizar al presunto autor en las inmediaciones.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron parte de los elementos denunciados como robados. El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

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