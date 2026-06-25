El programa “Impulsando un Municipio Federal” llega a La Reducción

La Municipalidad de Rivadavia anunció una nueva edición del programa “Impulsando un Municipio Federal”, que acerca distintos servicios municipales a los vecinos de manera directa y descentralizada.

La jornada se realizará el viernes 26 de junio, de 8 a 12:30 horas, en el CIC de La Reducción.

Los vecinos podrán acceder a servicios del Centro de Emisión de Licencias (CEL), Rentas y Cementerios, Reclamos y Propuestas, Desarrollo Social, Alarmas Comunitarias, Obras Privadas, Desarrollo Económico, Cultura y Deportes, Juventudes, así como también Castraciones y Vacunaciones (excepto caninos hembras).

Además, participarán el Consorcio Intermunicipal de Residuos Sólidos Urbanos (COINES), el Honorable Concejo Deliberante, la Oficina de Empleo y la Garrafa Social.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es “acercar el Estado a cada rincón del departamento, haciendo más simple, rápido y accesible cada gestión”.

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