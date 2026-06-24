Extienden el plazo para participar del Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio

La Municipalidad de Junín decidió extender hasta el 10 de julio el plazo de inscripción para la XV edición del Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio. La convocatoria está destinada a escritores mayores de 18 años residentes en Mendoza y contempla premios en efectivo para los trabajos seleccionados.

La Municipalidad de Junín informó que se amplió el período de inscripción para la XV edición del Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio, una propuesta cultural que año tras año busca promover y reconocer la producción literaria de autores mendocinos.

Según se dio a conocer, los interesados tendrán tiempo hasta el próximo 10 de julio, a las 23.59, para presentar sus obras en la categoría Cuento, destinada a personas mayores de 18 años con residencia en la provincia de Mendoza.

Los trabajos deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a certameneduardogregorio14@gmail.com, mientras que las bases y condiciones pueden consultarse en el sitio web oficial de la Municipalidad de Junín.

En esta nueva edición, el jurado estará integrado por Fernando G. Toledo, Adrián Narváez y Fernanda Rodríguez Briz, quienes tendrán la tarea de evaluar las obras presentadas y definir a los ganadores.

Además, desde la organización destacaron que el certamen contempla premios en efectivo y constituye una de las iniciativas culturales más importantes del departamento en materia literaria.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Gestión Cultural, que funciona en el Salón Cultural Cervantes, ubicado sobre calle San Martín 151 de Ciudad de Junín.

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