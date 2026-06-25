Tras una intensa búsqueda, hallaron con vida a Ezequiel Garay

Fue encontrado esta noche en la zona de la Ruta 50 y calle El Mirador. Se encontraba desorientado y fue trasladado a un centro asistencial.
Ezequiel Brian Garay Gutiérrez, de 30 años, fue encontrado con vida durante la noche de este jueves, poniendo fin a la intensa búsqueda que se había desplegado desde la mañana del miércoles.
De acuerdo con la información oficial, el joven fue localizado en la intersección de Ruta 50 y calle Mirador. Al momento del hallazgo se encontraba desorientado, por lo que fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica y evaluar su estado de salud.
La aparición de Ezequiel llevó alivio a familiares, amigos y vecinos, quienes horas antes habían realizado una manifestación sobre Ruta 50 para pedir que se intensificara su búsqueda y reclamar respuestas sobre su paradero.