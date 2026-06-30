San Martín: un camionero se quedó dormido y provocó un choque sobre la Ruta 7

El incidente ocurrió durante la mañana de este martes a la altura de calle Guerrero. Los dos camiones involucrados sufrieron daños, aunque no se registraron personas lesionadas.

Dos camiones protagonizaron un accidente vial durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de calle Guerrero, en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro ocurrió alrededor de las 7:30, cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido de circulación.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor de un camión Scania R400 manifestó haberse quedado dormido al volante, lo que provocó que impactara contra la parte trasera de un camión Mercedes-Benz que circulaba delante.

Como consecuencia del choque, ambos rodados quedaron obstruyendo parcialmente la calzada, aunque no se registraron personas lesionadas.

Además, al conductor que habría ocasionado la colisión se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. En el lugar trabajó personal de Policía Vial..

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá