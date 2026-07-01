San Martín: tres delincuentes armados con cuchillos asaltaron a un vendedor ambulante

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la zona de la calle Míguez y lateral Norte. Los asaltantes amenazaron a la víctima con cuchillos y escaparon con mercadería y otros elementos de trabajo.

Un vendedor ambulante de 26 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este miércoles en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 4:50 en la intersección de las calles Míguez y Lateral Norte de la Ruta 7.

De acuerdo con la denuncia, el trabajador fue abordado por tres sujetos armados con cuchillos, quienes lo amenazaron y le sustrajeron un par de zapatillas, 22 pares de medias, un perfume, una máquina de cortar cabello y una campera.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon del lugar y hasta el momento no han sido identificados. La causa quedó a cargo de la Comisaría 12° y de la Oficina Fiscal de San Martín.

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