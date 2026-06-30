La Sub 12 de vóley femenino de Junín se consagró campeona del Torneo Apertura

El equipo Sub 12 Nivel 2 de vóley femenino de la Municipalidad de Junín se quedó con el Torneo Apertura tras imponerse en la serie final frente a CEPADA. El título coronó una destacada campaña del conjunto dirigido por Daniela García.

El equipo Sub 12 Nivel 2 de vóley femenino de la Municipalidad de Junín se consagró campeón del Torneo Apertura luego de derrotar a CEPADA por 3 sets a 0 en la final disputada este sábado, cerrando la serie con un sólido desempeño.

Las jóvenes juninenses ya habían dado un paso importante en el encuentro de ida, donde se impusieron por 3 a 1 como visitantes. Con esa ventaja, definieron la serie en condición de local y volvieron a mostrar un gran nivel para quedarse con el título.

Desde el Municipio destacaron que el campeonato es el resultado del esfuerzo, el compromiso y el trabajo que las jugadoras y el cuerpo técnico realizan durante toda la temporada, además de felicitar al plantel por representar al departamento con dedicación, compañerismo y pasión por el deporte.

El equipo campeón es dirigido por Daniela García, con la asistencia de Magalí Benito, quienes acompañaron el crecimiento deportivo del grupo a lo largo del certamen.

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