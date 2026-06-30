Ola polar en Mendoza: refuerzan las recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Con el ingreso de una masa de aire polar, Defensa Civil difundió recomendaciones para calefaccionar los hogares de forma segura y prevenir accidentes.

Ante el ingreso de una masa de aire polar que provocará un marcado descenso de las temperaturas en Mendoza, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de Defensa Civil, reiteró una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, una de las principales causas de accidentes domésticos durante el invierno.

Las autoridades recordaron que el incremento en el uso de estufas, calefactores, calefones y chimeneas aumenta el riesgo de exposición a este gas, que es altamente tóxico y no tiene color, olor ni sabor.

Entre las principales medidas preventivas se recomienda mantener una ventilación permanente en los ambientes, aunque sea mínima; realizar controles periódicos de los artefactos de calefacción con un gasista matriculado; y verificar que las rejillas de ventilación permanezcan siempre despejadas.

Además, Defensa Civil advirtió que no deben utilizarse hornallas, braseros, parrillas ni generadores eléctricos para calefaccionar ambientes cerrados, ya que pueden provocar una peligrosa acumulación de monóxido de carbono.

También pidió prestar atención a los síntomas de una posible intoxicación, entre ellos dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, somnolencia o pérdida del conocimiento. Ante cualquiera de estas señales, se recomienda abrir puertas y ventanas, salir inmediatamente al aire libre y solicitar asistencia médica.

En cuanto a quienes deban viajar hacia la cordillera durante los próximos días, Defensa Civil aconsejó consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas, utilizar cadenas cuando sean obligatorias y circular con velocidad moderada debido a la presencia de hielo o nieve sobre la calzada.

Para los habitantes de las zonas cordilleranas, el organismo recomendó abastecerse de leña o combustible, almacenar agua potable y alimentos no perecederos, contar con un botiquín de primeros auxilios y prever posibles interrupciones del suministro eléctrico con linternas, radio a pilas y baterías de repuesto.

Defensa Civil recordó que las recomendaciones alcanzan a toda la provincia, ya que las bajas temperaturas también podrían generar formación de hielo en calles y veredas. Por ello, instó a extremar las precauciones al conducir y desplazarse a pie, además de mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

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