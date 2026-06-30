San Martín amplió la capacidad del refugio municipal por la ola de frío

La Municipalidad de San Martín sumó siete nuevas plazas al refugio municipal que funciona en el CIC de Palmira. El espacio abre todos los días a las 21 y ofrece cena caliente a quienes pasan la noche allí.

A raíz de la fuerte ola de frío, el refugio municipal de Palmira amplía su capacidad y sumó siete nuevas plazas. Desde hoy cuenta con 20 lugares para personas en situación de calle.

El espacio funciona en el Centro Integrador Comunitario, CIC, ubicado en carril San Pedro y Stuart, de Palmira. Abre todos los días a las 21 y ofrece cena caliente a quienes pasan la noche allí.

“Agradecemos la gran colaboración de la Pastoral de la Calle, de la parroquia Nuestra Señora del Líbano”, indicó Silvia Nacchio, directora de Familia de la Comuna.

Profesionales del área realizan recorridas por calles, plazas y espacios públicos para detectar y asistir a personas en situación de vulnerabilidad y consultar si tienen intenciones de asistir al refugio. Además, se reciben solicitudes de ingreso en la sede de Familia, en España 29, 1° piso, donde trabaja un equipo interdisciplinario de profesionales.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá