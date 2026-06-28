El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
El operativo cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.
El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.
Cronograma
Lunes 29
- Rivadavia
Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 10.
Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 10:30.
Los Campamentos: La Verde. Escuela nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 11.
Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11:30.
- San Martín
Ciudad: Barrio Güemes. Plaza. A las 14.
Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 15.
Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 16.
- Santa Rosa
El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 15.
12 de Octubre: Barrio Santa Rita. A las 15:30.
25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial Nº 50. Kilómetro 1012. A las 16.
25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 16:30.
El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 17.
El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 17:30.
Martes 30
- Junín
Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10:30.
Medrano: Delegación Municipal. A las 11.
- La Paz
Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.
Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.
Miércoles 1
- Junín
Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10.
Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. C.I.C. A las 11.
- San Martín
Alto Salvador: Calle Barrera. Frente a transformador. A las 9.
Alto Salvador: Barrio Los Olmos. Plaza. A las 10.
Alto Salvador: Barrio Lopez. A las 11.
Jueves 2
- Junín
Barriales: Delegación Municipal. A las 10.
Barriales: Barrio Sismo 28. C.I.C. A las 11
- Rivadavia
Ciudad: Barrio Caparroz. S.U.M. A las 10.
Ciudad: Barrio Bransen. Plaza. A las 11.
San Rafael
Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.
Viernes 3
- Rivadavia
Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9:30.
Santa María de Oro: C.I. C. A las 10:30.
Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
- San Martín
Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.
Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: Z. Casa: 8. A las 10:30.
Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11:30.
Ciudad: Barrio Perito Moreno. A las 12.
- Junín
Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.
Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10:30.
Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Sábado 4
- Rivadavia
Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 10.
Ciudad: Barrio S.O.E.M. A las 11.
Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 11:30.