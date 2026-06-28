El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El operativo cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.

El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma

Lunes 29

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 10.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 10:30.

Los Campamentos: La Verde. Escuela nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 11.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11:30.

San Martín

Ciudad: Barrio Güemes. Plaza. A las 14.

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 15.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 16.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 15.

12 de Octubre: Barrio Santa Rita. A las 15:30.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial Nº 50. Kilómetro 1012. A las 16.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 16:30.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 17.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 17:30.

Martes 30

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10:30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 1

Junín

Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. C.I.C. A las 11.

San Martín

Alto Salvador: Calle Barrera. Frente a transformador. A las 9.

Alto Salvador: Barrio Los Olmos. Plaza. A las 10.

Alto Salvador: Barrio Lopez. A las 11.

Jueves 2

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. C.I.C. A las 11

Rivadavia

Ciudad: Barrio Caparroz. S.U.M. A las 10.

Ciudad: Barrio Bransen. Plaza. A las 11.

San Rafael

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Viernes 3

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9:30.

Santa María de Oro: C.I. C. A las 10:30.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

San Martín

Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.

Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: Z. Casa: 8. A las 10:30.

Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11:30.

Ciudad: Barrio Perito Moreno. A las 12.

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10:30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Sábado 4

Rivadavia

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 10.

Ciudad: Barrio S.O.E.M. A las 11.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 11:30.

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