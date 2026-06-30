La Paz se prepara para recibir la segunda fecha del Campeonato Paceño de MTB

La Paz volverá a ser escenario del mountain bike con la disputa de la segunda fecha del Campeonato Paceño de MTB “Darío Camargo”. La competencia se desarrollará el 23 de agosto y las inscripciones ya se encuentran abiertas para todas las categorías.

La Municipalidad de La Paz confirmó que el próximo domingo 23 de agosto se disputará la segunda fecha del Campeonato Paceño de MTB “Darío Camargo”, una jornada que reunirá a ciclistas de distintos puntos de la provincia en el tradicional Circuito Centro.

La actividad tendrá como punto de concentración la Plaza 9 de Julio, desde las 8, mientras que la largada está prevista para las 10.

La competencia contará con las categorías Cicloturismo, Competitivo, Promocional e Infantiles, por lo que la convocatoria está abierta tanto para ciclistas experimentados como para quienes buscan disfrutar de la disciplina en un ambiente recreativo.

Desde la organización informaron que las inscripciones ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse de manera online a través del formulario difundido por la Municipalidad.

El campeonato, que lleva el nombre de “Darío Camargo”, continúa consolidándose como una de las principales propuestas deportivas del departamento, promoviendo la práctica del mountain bike y convocando a competidores y aficionados en una jornada que combinará deporte, desafío y contacto con la naturaleza.

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