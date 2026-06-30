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Vacaciones de invierno en Junín: conocé el cronograma completo de espectáculos gratuitos

por tiempoadmin

La Municipalidad de Junín presentó una agenda gratuita para las vacaciones de invierno, con funciones de teatro, magia, títeres y circo en distintos distritos del departamento.

La Municipalidad de Junín lanzó su agenda de Vacaciones de Invierno 2026, con propuestas gratuitas para que chicos y familias disfruten en distintos puntos del departamento.

Las actividades, que comenzaron esta semana en Alto Verde, incluirán obras teatrales, espectáculos de magia, títeres y circo, con funciones en clubes, salones, escuelas y espacios comunitarios.

Cronograma:

  • Lunes 6 de julio – La Colonia: La Niña del Cerro, elenco Guillermo Troncoso. Casa del Bicentenario, 15 hs.
  • Lunes 6 de julio – Philipps: El latido del tiempo: un viaje a nuestros ritmos. Club 25 de Mayo, 15 hs.
  • Martes 7 de julio – Los Barriales: La aventura de Vitorino, elenco Cultura Infinita. Club Los Barriales, 15 hs.
  • Martes 7 de julio – Ingeniero Giagnoni: Clásicos de circo, elenco Tatan y Garabato. Escuela Santísimo Rosario, 15 hs.
  • Miércoles 8 de julio – Ciudad: Juan X Magia, elenco Juan Cruz Forlizzi. Salón Cervantes, 15 hs.
  • Miércoles 8 de julio – Rodríguez Peña: Sinfonía para un payaso, elenco Tatan. SUM Rodríguez Peña, 15 hs.
  • Lunes 13 de julio – Algarrobo Grande: Navegando en historias, elenco Porotíteres. Club Estrella, 15 hs.
  • Lunes 13 de julio – El Martillo: El latido del tiempo: un viaje a nuestros ritmos. Jardín Maternal N°423 Castillo de Sueños, 15 hs.
  • Martes 14 de julio – Medrano: Juan X Magia, elenco Juan Cruz Forlizzi. SUM Coop. Eléctrica, 15 hs.
  • Martes 14 de julio – Barrio Ferroviario: El humor en una valija, elenco Roque Circo. SUM B° Ferroviario, 15 hs.
  • Miércoles 15 de julio – Los Otoyanes: La aventura de Vitorino, elenco Cultura Infinita. SUM, 15 hs.
  • Miércoles 15 de julio – Ciudad: San Martín, un caballero del principio al fin. Salón Cervantes, 15 hs.
  • Jueves 16 de julio – Mundo Nuevo: Clásicos de circo, elenco Porotita y Tatan. Escuela Catamarca, 15 hs.

Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita.

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