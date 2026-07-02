Palmira: lo persiguió el dueño del local y terminó detenido

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles. El propietario del local persiguió al sospechoso y alertó a efectivos del Cuerpo de Infantería, que lograron interceptarlo y recuperar toda la mercadería sustraída.

Un hombre de 35 años fue detenido este miércoles en el distrito de Palmira, departamento de San Martín, luego de ser acusado de robar prendas de vestir de un comercio y escapar con la mercadería.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el procedimiento se realizó alrededor de las 19:50 en la intersección de calles Le Parc y Cadetes Chilenos.

El hecho fue advertido por el propietario del local comercial, quien comenzó a perseguir al sospechoso tras descubrir el robo y dio aviso a efectivos del Cuerpo de Infantería, que realizaban patrullajes preventivos en la zona.

Con las características aportadas por la víctima, los policías lograron interceptar al hombre y, al requisarlo, encontraron en una mochila las prendas de vestir denunciadas como sustraídas, las cuales fueron reconocidas por el comerciante.

Por disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia y la mercadería fue secuestrada para su posterior restitución al propietario.

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