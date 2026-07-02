Persecución y doble arresto en San Martín tras robar medio centenar de palos de una finca

El hecho ocurrió en la tarde del martes. Uno de los sospechosos fue capturado en el vehículo en el que escapaban, mientras que el otro continuó la huída a pie, pero fue capturado poco después por la policía.

Una persecución que se extendió por varios kilómetros terminó con la detención de dos sujetos que habían robado 55 palos de algarrobo del interior de una finca en el departamento de San Martín. El hecho ocurrió el martes alrededor de las 14.50, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) que realizaban tareas preventivas en la zona de Sosa Véliz y Cereceto recibieron una alerta del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El dueño de la finca damnificada ya venía persiguiendo a los sospechosos en su propia camioneta. Según informaron fuentes oficiales, los delincuentes se desplazaban en un Peugeot 504 color blanco con el cargamento robado. A partir de los datos que fue aportando el propietario, los policías armaron un cerrojo que permitió interceptar el rodado sobre el Carril Montecaseros, justo frente a las instalaciones del Camping Monarca.

En ese momento uno de los sujetos saltó del vehículo y trató de escapar a pie metiéndose en un descampado hacia el oeste del carril, ingresando a un loteo. Los uniformados entraron tras él y, después de una persecución de unos 800 metros, lograron reducirlo y detenerlo. El otro sospechoso fue aprehendido en el mismo auto.

La policía recuperó la totalidad de los bienes sustraídos: 55 palos de algarrobo de aproximadamente dos metros de altura cada uno, que tienen un valor comercial importante para el sector productivo local. Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

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