Investigan la muerte de un remisero hallado dentro de su vehículo en Rivadavia

La víctima, de 36 años, fue encontrada sin vida dentro del vehículo que utilizaba para trabajar. La investigación preliminar indica que el fallecimiento habría sido por causas naturales y no se detectaron signos de violencia.

Un hombre de 36 años fue hallado sin vida durante la mañana de este jueves en el departamento de Rivadavia, luego de que familiares y allegados manifestaran preocupación por la falta de contacto con él tras un viaje laboral.

De acuerdo con la información difundida, el hallazgo ocurrió en las inmediaciones de las calles Mariano Gómez y Almirante Brown, donde un vecino llamó al 911 al advertir un automóvil detenido con el motor encendido y las balizas activadas.

Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado constataron que en el interior del vehículo se encontraba un hombre sin signos vitales. Posteriormente, se estableció que la víctima tenía 36 años y era oriunda de Godoy Cruz

Según las primeras actuaciones, trabajaba como conductor de una aplicación de transporte y había realizado un viaje hacia el este provincial. La propietaria del vehículo informó a las autoridades que el automóvil era utilizado para ese servicio y que había perdido contacto con el conductor, aunque el sistema de geolocalización indicaba que el vehículo permanecía en Rivadavia.

Además, una pasajera declaró que durante el traslado el conductor manifestó sentirse mal y presentó un cuadro persistente de tos.

Las primeras pericias indican que el fallecimiento se habría producido por causas naturales, presuntamente a raíz de un paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con fuentes de la investigación, hasta el momento no se registraron signos de violencia ni elementos que indiquen la participación de terceros.

La Justicia continúa con las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del deceso.

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