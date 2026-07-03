La DGE extendió la suspensión de clases presenciales a todos los turnos este viernes

La Dirección General de Escuelas extendió la suspensión de las clases presenciales a los turnos tarde, vespertino y nocturno en toda la provincia debido a las condiciones meteorológicas extremas. Las actividades educativas continuarán de manera virtual a través de Escuela Digital Mendoza.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 3 de julio se extendió la suspensión de las clases presenciales a los turnos tarde, vespertino y nocturno en todas las escuelas de la provincia, abarcando todos los niveles y modalidades.

Según indicó el organismo, la decisión fue adoptada a partir de las recomendaciones de Defensa Civil debido a las condiciones meteorológicas extremas y a las complicaciones registradas en caminos y rutas del territorio provincial.

En este contexto, las actividades escolares deberán continuar de manera virtual mediante la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

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