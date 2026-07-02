Murió la mujer que había sufrido graves quemaduras en el incendio de una vivienda en San Martín

La víctima permanecía internada en el Hospital Lagomaggiore desde el incendio ocurrido hace diez días en una vivienda de San Martín.

Alejandra Trayco, de 48 años, falleció el miércoles tras permanecer diez días internada en el Hospital Lagomaggiore, luego de sufrir graves quemaduras durante el incendio de una vivienda ocurrido sobre calle Tomás Guido, en el departamento de San Martín.

La mujer había sido trasladada de urgencia en el helicóptero sanitario Halcón III debido a la gravedad de las lesiones, que afectaron sus vías aéreas, el brazo y el torso.

En el mismo episodio también resultaron con lesiones leves un hombre, y el hijo de ambos, quienes sufrieron quemaduras en el cabello.

La causa continúa bajo investigación de la Oficina Fiscal de San Martín.

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