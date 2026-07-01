Comenzaron las obras del Tren de Cercanías

La provincia dio inicio a las obras del Tren de Cercanías del Este, un proyecto que unirá la Zona Este con Luján de Cuyo a través de 45 kilómetros de vías y 19 estaciones. La inversión supera los 196 mil millones de pesos y beneficiará a unos 350.000 habitantes.

El Gobierno de Mendoza anunció este miércoles el inicio de las obras del Tren de Cercanías del Este, una de las principales inversiones en infraestructura de transporte de los últimos años para la región. El acto se realizó en la Estación Libertador General San Martín, en La Colonia, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

El proyecto contempla la renovación y ampliación de 45 kilómetros de vías, la construcción de 19 estaciones y paradores y una inversión cercana a los 196 mil millones de pesos. Una vez finalizada la obra, el recorrido conectará la Zona Este con Luján de Cuyo en aproximadamente 65 minutos, con formaciones capaces de transportar hasta 500 pasajeros y alcanzar velocidades de 90 km/h.

Durante la recorrida, los funcionarios observaron el inicio de los movimientos de suelo, las primeras tareas de obra civil y las intervenciones en pasos a nivel, fundamentales para garantizar la seguridad del servicio.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, calificó al proyecto como “la obra más importante que ha hecho la Provincia en el este mendocino” y destacó el impacto que tendrá en la conectividad regional. Por su parte, el jefe comunal de Junín, Mario Abed, aseguró que “es un sueño que se hace realidad”.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa permitirá fortalecer el transporte público, ofrecer una alternativa de movilidad más sustentable y generar alrededor de 150 puestos de trabajo directos y 300 indirectos durante su ejecución, además de beneficiar a unos 350.000 habitantes del Gran Mendoza y la Zona Este.

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