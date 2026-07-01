Jueves 2 de julio: suspenden las clases presenciales en el turno mañana en la Zona Este

La medida para el turno mañana se debe a nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad y afecta a San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz; los departamentos del sur, San Rafael y Malargue; y las localidades de Cacheuta, Potrerillos, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca y zonas altas de Tupungato y Tunuyán. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este jueves 2 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Malargüe y las localidades de Cacheuta y Potrerillos (Luján de Cuyo), Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras) y las zonas de montaña de Tupungato y Tunuyán.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza

En el resto de la provincia, Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras, General Alvear, Lavalle, San Carlos y zonas urbanas de Tunuyán y Tupungato, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

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