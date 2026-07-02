Viernes: suspenden las clases en toda la provincia en el turno mañana

La medida para el turno mañana se debe a nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero e intransitabilidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este viernes 3 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en toda la provincia.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza

Las disposiciones para el turno tarde se comunicarán a las 11.

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