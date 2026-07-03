Palmira: aprovecharon que la moto tenía las llaves y la robaron

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en el barrio Vernier. Los delincuentes ingresaron al predio tras abrir un portón y escaparon con el rodado, que además tenía las llaves puestas.

La Policía investiga el robo de una motocicleta Rouser 135 cc ocurrido durante la madrugada de este viernes en Palmira, San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho fue denunciado alrededor de las 4:35 en una vivienda del barrio Vernier.

De acuerdo con las primeras actuaciones, autores desconocidos ingresaron al predio luego de abrir un portón de tela romboidal y se dirigieron hasta una habitación en construcción, donde se encontraba guardada la moto.

El rodado no contaba con medidas de seguridad y tenía las llaves colocadas, situación que fue aprovechada por los delincuentes para sustraerlo y darse a la fuga.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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