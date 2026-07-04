Un joven murió en un choque frontal en San Martín

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este sábado, en la intersección de Carril Montecaseros y calle Buenos Aires. La víctima fue trasladada al Hospital Perrupato, donde se confirmó su fallecimiento.

Un joven de 20 años murió este sábado por la mañana como consecuencia de un choque frontal ocurrido en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro se registró alrededor de las 6 en la intersección de Carril Montecaseros y calle Buenos Aires, donde colisionaron de frente un Peugeot 207 y un Volkswagen Voyage, que circulaban en sentidos opuestos.

La víctima fatal fue identificada como Francisco Emanuel Ávila, quien fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Perrupato. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se constató su fallecimiento.

De acuerdo con la información que proporcionó la cartera de Seguridad, el conductor del Peugeot 207 manifestó haber consumido bebidas alcohólicas antes del accidente. Debido a las lesiones sufridas, no fue posible realizarle el test de alcoholemia en el lugar.

Interviene la oficina fiscal de San Martín.

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