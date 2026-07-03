Un hombre perdió la vida en un fatal vuelco en San Martín

El hecho se produjo en la noche de este viernes. La víctima, conducía un Volkswagen Gol por el carril Zapata cuando perdió el control de su vehículo y volcó.

Un hombre falleció en la noche del viernes tras protagonizar un vuelco en el Carril Zapata, en el distrito de Montecaseros, departamento de San Martín. El siniestro ocurrió alrededor de las 23:00 y fue reportado de inmediato por vecinos de la zona.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima conducía un Volkswagen Gol en sentido este-oeste cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y volcó sobre la banquina norte del camino rural. Producto del impacto, el conductor falleció en el lugar del siniestro.

Personal policial llegó hasta la escena y constató el deceso del ocupante del rodado. Efectivos de la Comisaría de Montecaseros y de la Policía Científica trabajaron en el lugar para realizar las pericias de rigor. Cabe remarcar que debido a las lluvias registradas durante la jornada, la calzada se encontraba mojada, lo que podría haber sido un factor determinante en el siniestro.

La causa fue caratulada como averiguación de homicidio culposo, una medida habitual en este tipo de investigaciones, mientras la Justicia busca determinar las circunstancias que provocaron el vuelco. Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima.

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