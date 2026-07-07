Velada de Gala e izamiento: San Martín prepara sus actos por el 9 de Julio

San Martín celebrará el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con una Velada de Gala en el Cine Colón de Palmira y el tradicional izamiento de bandera en el Paseo de la Patria.

La municipalidad de General San Martín invita a participar de las actividades por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

Mañana miércoles 8 de julio, a las 22, se realiza una Velada de Gala en el cine Colón, de Palmira. Actuarán la Banda Militar Talcahuano, Analía Elena, Jimmy Gómez, Darío Ghisaura, el Coro de la Legislatura de Mendoza, Matías Guembe, el Coro Icet de Tupungato, Rocío Soledad Ocaranza y la academia de danzas El Coirón.

El jueves 9 de julio se llevará a cabo el izamiento oficial de la bandera. El acto será a las 9, en el Paseo de la Patria. Posteriormente, a las 9:30, se realizará una segunda ceremonia en la estación de servicio YPF de avenida Lima y Eva Perón, de la ciudad de General San Martín.

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