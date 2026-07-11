San Martín: asaltaron a una joven y le robaron dos celulares

El hecho ocurrió durante la noche del viernes. La víctima, de 19 años, fue interceptada por un delincuente armado que la amenazó y escapó con dos teléfonos celulares.

Una joven de 19 años fue víctima de un asalto durante la noche del viernes en el departamento de San Martín, donde un delincuente armado le robó dos teléfonos celulares.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 21:15 en el barrio Tropero Sosa.

De acuerdo con la denuncia, la joven caminaba por la zona cuando fue sorprendida por un sujeto que, bajo amenazas con un arma, le sustrajo un Samsung A06 y un iPhone 13.

Tras cometer el robo, el delincuente escapó en dirección al barrio Los Parrales, sin que hasta el momento haya sido localizado.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá