La Paz presentó una agenda de actividades para disfrutar las vacaciones de invierno

El Municipio de La Paz dio a conocer el cronograma de propuestas recreativas y culturales para estas vacaciones de invierno, con funciones de cine y jornadas de Recrearte pensadas para que niños y familias puedan disfrutar del receso escolar.

Las actividades comenzaron junto con el Receso Invernal 2026 y se desarrollarán durante todo el mes de julio en el Salón de Actos Municipal y la Plaza 9 de Julio, con entrada libre y gratuita.

El cronograma de cine contempla la proyección de distintas películas infantiles y familiares, siempre a las 16 horas en el Salón de Actos Municipal:

Miércoles 8 de julio: Michael.

Michael. Viernes 10 de julio: Bob Esponja.

Bob Esponja. Lunes 13 de julio: Zootopia.

Zootopia. Miércoles 15 de julio: Hoppers: Operación Castor.

Hoppers: Operación Castor. Viernes 17 de julio: Toy Story 5.

Además, el programa Recrearte tendrá dos encuentros en la Plaza 9 de Julio, ambos desde las 15 horas: el primero será el sábado 11 de julio y el cierre del ciclo se realizará el sábado 18 de julio.

Desde el municipio invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a las distintas propuestas para compartir en familia y disfrutar de las vacaciones de invierno con actividades recreativas y culturales destinadas a todas las edades.

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