La Paz presentó una agenda de actividades para disfrutar las vacaciones de invierno

El Municipio de La Paz dio a conocer el cronograma de propuestas recreativas y culturales para estas vacaciones de invierno, con funciones de cine y jornadas de Recrearte pensadas para que niños y familias puedan disfrutar del receso escolar.
Las actividades comenzaron junto con el Receso Invernal 2026 y se desarrollarán durante todo el mes de julio en el Salón de Actos Municipal y la Plaza 9 de Julio, con entrada libre y gratuita.
El cronograma de cine contempla la proyección de distintas películas infantiles y familiares, siempre a las 16 horas en el Salón de Actos Municipal:
- Miércoles 8 de julio: Michael.
- Viernes 10 de julio: Bob Esponja.
- Lunes 13 de julio: Zootopia.
- Miércoles 15 de julio: Hoppers: Operación Castor.
- Viernes 17 de julio: Toy Story 5.
Además, el programa Recrearte tendrá dos encuentros en la Plaza 9 de Julio, ambos desde las 15 horas: el primero será el sábado 11 de julio y el cierre del ciclo se realizará el sábado 18 de julio.
Desde el municipio invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a las distintas propuestas para compartir en familia y disfrutar de las vacaciones de invierno con actividades recreativas y culturales destinadas a todas las edades.