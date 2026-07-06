Atacaron a piedrazos una ambulancia que trasladaba a un paciente de urgencia en Las Catitas

Una ambulancia que realizaba un traslado de urgencia fue atacada a piedrazos en el centro de Las Catitas. El impacto destruyó el vidrio de la puerta trasera, aunque el conductor continuó el recorrido para garantizar la atención del paciente.

Una ambulancia del Área Departamental de Salud de Santa Rosa fue atacada a piedrazos mientras trasladaba a un paciente de urgencia hacia el Hospital Arenas Raffo, en un hecho ocurrido durante las últimas horas en la zona céntrica de Las Catitas.

De acuerdo con la información oficial, una persona arrojó una piedra que impactó contra la puerta trasera del vehículo, provocando la rotura total del vidrio. A pesar del daño, el conductor continuó el recorrido con el objetivo de garantizar el arribo del paciente al centro asistencial.

Según se informó, no se registraron personas heridas como consecuencia del ataque. El acompañante del paciente fue quien alertó a la Policía sobre lo sucedido una vez finalizado el traslado.

Fuentes del ámbito sanitario indicaron que el personal que se encontraba a bordo de la ambulancia manifestó preocupación por el episodio y señalaron que situaciones de estas características ya se han registrado con anterioridad.

Al momento del ataque, la ambulancia circulaba con las sirenas y las balizas encendidas, mientras realizaba un traslado de emergencia. El hecho es investigado por las autoridades.

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