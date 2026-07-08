Rivadavia: chocó a un motociclista, escapó y fue detenido con 1,25 gramos de alcohol en sangre

Un motociclista de 23 años sufrió politraumatismos tras ser embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga. El vehículo fue localizado posteriormente en Junín y su conductor, de 44 años, fue detenido. El test de alcoholemia realizado al automovilista arrojó un resultado de 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un hombre de 44 años fue detenido luego de protagonizar un siniestro vial y darse a la fuga en Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 23.40 del miércoles, en la intersección de las calles Anzorena y W. Núñez.

Según la información policial, un Renault Sandero embistió a un motocicleta Zanella Sol 110 cc conducida por un joven de 23 años. Tras el impacto, el automovilista abandonó el lugar.

El dominio del vehículo quedó desprendido en la escena del accidente, lo que permitió a la Policía identificar el automóvil y desplegar un operativo que culminó con su localización en Junín y la detención del conductor.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Saporiti para recibir atención médica.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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