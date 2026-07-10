Palmira: denunció que un conocido le robó la moto y escapó con otro hombre

El hecho ocurrió durante la noche del jueves sobre calle España. Según la denuncia, la víctima viajaba con un hombre al que conocía, quien aprovechó una parada para amenazarlo y escapar con el rodado junto a otro sujeto.

La Policía investiga un hurto agravado ocurrido durante la noche del jueves en el distrito de Palmira, departamento de San Martín, donde un hombre denunció que un conocido le robó la moto con la que ambos se trasladaban.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho fue denunciado alrededor de las 23:45 sobre calle España.

De acuerdo con la denuncia, la víctima, de 53 años, circulaba en su moto Brava 150 cc de color negro acompañado por un hombre al que identificó únicamente por su nombre de pila.

Al llegar al lugar del hecho, el acompañante le pidió que detuviera la marcha porque iba a comprar cigarrillos. Sin embargo, en ese momento lo amenazó verbalmente, le sustrajo la moto y escapó junto a otro sujeto que lo esperaba en las inmediaciones.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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