La Carrera de la Independencia MTB reunió a ciclistas de toda la provincia en Junín

El Parque Recreativo Dueño del Sol fue sede de una nueva edición de la Carrera de la Independencia MTB, organizada por la Municipalidad de Junín. La competencia convocó a ciclistas de distintos puntos de Mendoza, quienes participaron de una jornada que combinó deporte, desafío y naturaleza.

La prueba se disputó en dos modalidades: 30 kilómetros Promocional y 60 kilómetros Competitiva, consolidándose una vez más como uno de los eventos más destacados del calendario deportivo departamental.

En la clasificación general de los 60K Competitiva, el ganador en la categoría masculina fue Juan Prado, con un tiempo de 1h21’29.257, seguido por Rodrigo Lorca (1h21’31.467) y Daniel Consoli (1h21’31.887). En damas, el primer puesto fue para Romina Villanueva (1h48’54.113), mientras que Mariángeles Carricondo finalizó en la segunda posición (1h49’08.885).

En la modalidad 30K Promocional, Gustavo Cuevas se quedó con el primer lugar en la clasificación masculina al registrar un tiempo de 48’16.207. El podio lo completaron Brian Ariel Irrazabal (48’18.430) y Leandro Suárez (48’19.730). Entre las mujeres, la vencedora fue Cintia Lemos (1h02’16.913), seguida por Norma Rivas (1h02’19.607) y Pamela Dispartti (1h05’03.263).

Del evento participaron el jefe de Gabinete, Ariel Ortiz; el secretario de Gobierno, Hugo Leucrini; el subsecretario de Deportes, Mario García; y la reina departamental de la Vendimia, Mara Lizana Muñoz.

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