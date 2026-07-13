San Martín: una nena sufrió graves lesiones tras ser atropellada por una moto que se dio a la fuga

El accidente ocurrió durante la tarde de este lunes en la intersección de Ruta 7 y calle Viamonte. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, mientras la Policía busca al motociclista que escapó del lugar.

Una niña de 8 años resultó con graves lesiones luego de ser atropellada por una moto durante la tarde de este lunes en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 17:50 en la intersección de Ruta Nacional 7 y calle Viamonte.

De acuerdo con la denuncia realizada por la madre de la menor, ambas se disponían a cruzar la calzada cuando fueron embestidas por una moto tipo enduro de color blanco y negro. Tras el impacto, el motociclista escapó del lugar en dirección hacia el este, sin asistir a la víctima.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la niña en el lugar y le diagnosticó politraumatismos graves, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Notti para recibir atención especializada.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, mientras la Policía trabaja para identificar y localizar al conductor que se dio a la fuga.

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