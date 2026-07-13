Incidentes en Palmira tras el triunfo de Argentina: cinco detenidos y dos policías heridos

Los incidentes se registraron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. Hubo cinco detenidos, un menor demorado y dos policías heridos.

Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza terminaron con incidentes durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en Palmira, departamento de San Martín.

La Policía desplegó un operativo de seguridad que se extendió hasta alrededor de las 5 con el objetivo de dispersar a los grupos involucrados y restablecer el orden en la vía pública.

Como consecuencia de los disturbios, tres móviles policiales sufrieron daños por el lanzamiento de piedras y otros elementos contundentes. Además, dos efectivos resultaron heridos durante el procedimiento. Una mujer policía sufrió una fractura en la muñeca derecha y recibió asistencia médica.

El operativo concluyó con la aprehensión de cinco personas mayores de edad y la demora de un menor, quien posteriormente fue entregado a sus padres.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que investigará las circunstancias de los hechos y determinará las responsabilidades correspondientes.

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