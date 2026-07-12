El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El operativo cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.

El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma

Lunes 13

San Martín

Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 14.

Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 15.

El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 16.

El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 17.

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 15.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 15.30.

Las Catitas. Frente a Terminal. A las 16.

Las Catitas. Catitas Viejas, frente a Club Auxilium. A las 16.30.

Martes 14

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.30.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 12.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC. A las 11.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 10.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 11.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 11.30.

Las Chacritas. Comunidad. A las 12.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 12.20.

Miércoles 15

San Martín

Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 9.

Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 10.

Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 11.

Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC. A las 11.30.

Junín

Philipps. Delegación Municipal. A las 10.

Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Jueves 16

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Viernes 17

San Martín

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 9.

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 10.

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B Casa 1. A las 11.

Alto Verde. Barrio Cavagnaro. Playón. A las 12.

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 12.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.30.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.20.

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Sábado 18

Rivadavia

Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.30.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá