El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
El operativo cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.
El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.
Cronograma
Lunes 13
- San Martín
Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 14.
Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 15.
El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 16.
El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 17.
- Santa Rosa
Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 15.
Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 15.30.
Las Catitas. Frente a Terminal. A las 16.
Las Catitas. Catitas Viejas, frente a Club Auxilium. A las 16.30.
Martes 14
- Rivadavia
Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.
Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.
Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.30.
Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 12.
- Junín
Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.
Alto Verde. CIC. A las 11.
- La Paz
Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 10.
Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 11.
Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 11.30.
Las Chacritas. Comunidad. A las 12.
Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 12.20.
Miércoles 15
- San Martín
Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 9.
Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 10.
Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 11.
Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC. A las 11.30.
- Junín
Philipps. Delegación Municipal. A las 10.
Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Jueves 16
- Junín
Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Viernes 17
- San Martín
Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 9.
Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 10.
Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B Casa 1. A las 11.
Alto Verde. Barrio Cavagnaro. Playón. A las 12.
Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 12.30.
- Rivadavia
Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.30.
Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.20.
- Junín
Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
Medrano. Delegación Municipal. A las 11.
Sábado 18
- Rivadavia
Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.
Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.30.