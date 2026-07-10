Mendoza: suspenderán el servicio de colectivos desde las 21.30 del sábado por el partido de Argentina

La suspensión del servicio de colectivos desde las 21.30 del sábado, dispuesta por el Gobierno de Mendoza por el partido de Argentina, generó preocupación entre usuarios que aseguran que tendrán dificultades para regresar a sus hogares.

El servicio de transporte público de pasajeros en Mendoza será suspendido el próximo sábado 11 de julio a partir de las 21.30, con motivo del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

La medida fue adoptada por el Gobierno de Mendoza luego de un pedido realizado por el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (SIPEMON), que solicitó restringir la circulación de las unidades durante esa franja horaria con el objetivo de prevenir incidentes y resguardar la seguridad de choferes y pasajeros.

Según lo dispuesto, los últimos recorridos partirán a las 21.30 desde las terminales tanto del Gran Mendoza hacia la zona Este como en sentido contrario. El servicio se reanudará el domingo, una vez finalizada la suspensión.

Tras conocerse la decisión, usuarios del transporte público, especialmente de la zona Este, expresaron su preocupación por las dificultades que la medida podría generar para quienes deban regresar a sus hogares durante la noche o cumplir con obligaciones laborales.

Entre los planteos realizados, algunos pasajeros señalaron que la suspensión los obligará a recurrir a medios de transporte alternativos, como taxis, remises o servicios por aplicación, con un costo considerablemente mayor. Otros manifestaron que sería conveniente mantener una frecuencia mínima para atender situaciones laborales o de emergencia.

De esta manera, quienes necesiten utilizar el transporte público durante el sábado deberán hacerlo antes de las 21.30, horario en el que cesará la prestación en toda la provincia.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá