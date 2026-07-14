La inflación de junio en Mendoza fue del 1,5%

La DEIE informó que el IPC provincial acumuló un 15,6% en el primer semestre de 2026 y una variación interanual del 32,8%. Esparcimiento y Vivienda fueron los rubros que más aumentaron durante el mes.

La sexta medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza registró una variación del 1,5% durante junio, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). El dato representa una desaceleración respecto de mayo, cuando la inflación provincial había alcanzado el 1,9%.

Con este resultado, la inflación acumulada en Mendoza durante los primeros seis meses de 2026 llegó al 15,6%. En tanto, la variación interanual se ubicó en 32,8%, al comparar los precios de junio de 2026 con los de junio de 2025.

En la evolución de los últimos 12 meses, los registros mensuales fueron los siguientes: en 2025, la inflación fue del 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre, 2,4% en octubre, 2,7% en noviembre y 2,8% en diciembre. Durante 2026, los incrementos mensuales fueron del 3% en enero, 2,5% en febrero, 3,6% en marzo, 2,3% en abril, 1,9% en mayo y 1,5% en junio.

Según el informe difundido por la DEIE, el mayor aumento del mes correspondió al rubro Esparcimiento, con una suba del 3,3%. Le siguieron Vivienda y servicios básicos (2,5%), Atención médica y gastos para la salud (2,3%), Otros bienes y servicios (2,2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,9%), Alimentos y bebidas (1,6%), Educación (1,1%) y Transporte y comunicaciones (0,5%).

En sentido contrario, el rubro Indumentaria fue el único que registró una variación negativa durante junio, con una deflación del 0,4%.

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