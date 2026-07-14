Vacaciones de invierno en San Martín: conocé las próximas funciones y espectáculos

Tras una importante convocatoria en las primeras jornadas del receso invernal, la Municipalidad de San Martín continuará ofreciendo funciones de cine, teatro, circo y espectáculos infantiles en distintos espacios del departamento. Estas son las actividades previstas para los próximos días.

La Municipalidad de San Martín desarrolla el ciclo de actividades de Vacaciones de Invierno, una propuesta que reúne a cientos de familias en distintos espacios culturales de la ciudad y los distritos, con espectáculos pensados para todas las edades.

Uno de los eventos más concurridos se vivió este martes en el Cine Teatro Colón de Palmira, donde se presentó “Las Locuras de Ludiem”, un espectáculo que combinó magia, clown y circo. La función convocó a un importante marco de público, que disfrutó de una tarde de entretenimiento e interacción.

Desde la Dirección de Cultura destacaron la respuesta de los vecinos y remarcaron que el objetivo del ciclo es acercar propuestas artísticas de calidad a toda la comunidad. “Generamos una agenda para toda la familia, con obras de calidad y a precios muy bajos. Además, llegamos a los distritos con funciones gratuitas“, expresó el director de Cultura, Alfredo Lafferriere.

Las actividades continuarán durante los próximos días con la siguiente programación:

Jueves 16 de julio

15.00: Cine Teatro Colón – La Princesa Mononoke.

Viernes 17 de julio

15.00: Cine Teatro Colón – Madre Tierra.

17.00: CIC Tres Porteñas – Patalarga.

Sábado 18 de julio

15.00: Cine Teatro Colón – Circo Místico.

17.00: Buen Orden – Madre Tierra.

Domingo 19 de julio

15.00: Cine Teatro Colón – Mi Vecino Totoro.

17.00: Club Montecaseros – Las Locuras de Ludiem.

Desde la comuna invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a las actividades y disfrutar de una agenda que combina cine, teatro, circo y espectáculos infantiles para compartir en familia durante el receso invernal

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