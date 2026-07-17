Conquistaban a sus víctimas por una app de citas y luego las asaltaban: dos detenidos en San Martín

La investigación permitió identificar y detener a dos hombres acusados de captar víctimas mediante aplicaciones de citas para luego asaltarlas. La causa sigue abierta y no descartan que existan más personas afectadas.

La Policía de Mendoza detuvo a dos hombres en Palmira acusados de participar en una serie de asaltos a personas que eran contactadas mediante aplicaciones de citas. La investigación, que quedó a cargo de la Dirección General de Investigaciones, continúa abierta para determinar si hay más víctimas.

De acuerdo a la información oficial, los sospechosos fueron identificados tras un trabajo de análisis y seguimiento que permitió reunir las pruebas suficientes para concretar las detenciones en el departamento de San Martín. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, confirmó la noticia a través de sus redes sociales y explicó que la modalidad delictiva consistía en engañar a las víctimas mediante aplicaciones de citas para luego asaltarlas.

El trabajo de la Dirección General de Investigaciones permitió identificar y detener a dos presuntos autores de estos hechos en Palmira. pic.twitter.com/kvHLPnA5mB — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) July 17, 2026

“Distintas personas eran engañadas a través de aplicaciones de citas para luego ser asaltadas. La investigación de la Policía de Mendoza no terminó con la denuncia”, expresó la funcionaria.

Rus destacó además que esclarecer este tipo de delitos es una prioridad para las fuerzas de seguridad y remarcó que detrás de cada denuncia existe un proceso investigativo destinado a identificar a los responsables. “En Mendoza perseguimos el delito en todas sus modalidades. El orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, sostuvo.

Las autoridades no descartaron que puedan aparecer nuevas víctimas vinculadas a esta modalidad, por lo que la pesquisa sigue abierta para determinar el alcance de los hechos y la posible participación de otras personas.

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