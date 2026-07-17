Palmira: iba al gimnasio y terminó siendo víctima de un robo a mano armada

El hecho ocurrió durante la noche del jueves sobre Carril Chimbas. La víctima fue amenazada con un arma de fuego y los delincuentes escaparon con el rodado.

La policía investiga el robo de una bicicleta ocurrido durante la noche del jueves en el distrito de Palmira, departamento de San Martín, donde un adolescente fue asaltado mientras se dirigía al gimnasio.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 sobre Carril Chimbas, frente a una iglesia.

De acuerdo con la denuncia, la víctima, un joven de 17 años, circulaba en una bicicleta Fire Bird rodado 29 con destino a un gimnasio cuando fue interceptado por varios individuos.

En ese momento, uno de los delincuentes exhibió un arma de fuego y, bajo amenazas, le sustrajo el rodado para luego escapar en dirección hacia el norte.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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