Disturbios y destrozos en San Martín durante los festejos por el triunfo de Argentina

Enfrentamientos entre grupos y actos de vandalismo marcaron la noche de los festejos en San Martín.

Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial se vieron empañados por una serie de incidentes registrados durante la noche en el departamento de San Martín, donde hubo enfrentamientos entre grupos, daños al mobiliario urbano y un importante despliegue policial.

Efectivos de Infantería y de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) intervinieron en distintos sectores del centro sanmartiniano para dispersar a los grupos involucrados, restablecer el orden y evitar que los disturbios se extendieran a otras zonas.

De acuerdo con las primeras versiones, los incidentes podrían estar relacionados con antiguos conflictos entre facciones vinculadas a barras del Club Atlético San Martín. Sin embargo, esa hipótesis aún no fue confirmada oficialmente y forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades.

En el marco de la misma jornada también se registró un herido de arma de fuego en otro episodio, hecho que es investigado por la Justicia.

Además de los enfrentamientos, durante los festejos fue vandalizado el semáforo ubicado en la esquina de Sarmiento y 9 de Julio. Como medida preventiva, el municipio debió interrumpir el suministro eléctrico y desvincular el equipo para evitar riesgos para peatones y conductores.

Mientras la mayoría de los vecinos celebró de manera pacífica el triunfo argentino, con el correr de la noche la Policía reforzó la presencia de efectivos en distintos puntos del departamento para prevenir nuevos hechos de violencia.

Por su parte, el Municipio de San Martín reiteró el pedido a la comunidad para que los festejos deportivos se desarrollen con responsabilidad y se preserve el patrimonio público, cuyo mantenimiento se realiza con el aporte de todos los vecinos.

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